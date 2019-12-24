До 2025 года в Якутии ликвидируют почти 25 тысяч аварийных жилых помещений

Глава Якутии Айсен Николаев озвучил сколько предстоит ликвидировать аварийного жилья на территории 36 населенных пунктов республики. Срок выполнения масштабной задачи поставлен до 1 сентября 2025 года.

Ликвидации подлежит 1 миллион 142 тысячи квадратных метров аварийного жилья, а это почти 11% от общего объёма аварийного жилфонда России, то есть более 3 500 жилых домов или около 25 тысяч жилых помещений в которых живет 61 тысяча человек. Общий объём финансирования для расселения на сегодняшний день составляет не менее 78,5 млрд руб.

По словам Ил Дархана в 2019 году планируется расселить 85 тысяч 700 кв. метров аварийного жилищного фонда. Общий объём финансирования составляет 6 млрд 240 млн руб. В соответствии с Национальным проектом в Якутии установлен целевой показатель 2019 года по расселению граждан из аварийного жилищного фонда. Это 13 тысяч 500 кв. метров до конца текущего года.

- На сегодняшний день целевой показатель значительно перевыполнен. Расселено 23 тысячи 500 кв. м., в том числе по 14 тысячам 800 кв. м. выплачены компенсации, 8 тысяч 700 кв. м. – это новые помещения, — сказал Айсен Николаев, - Многие якутяне живут в маленьких комнатах. При переселении по этой программе необходимо довести их жилье до минимального размера площади жилья экономического класса – до 20 квадратных метров.

В рамках исполнения программы в срок до 2025 года на территории республики планируется ликвидировать 932 жилых помещения площадью менее 20 кв.метров.