700 лучших учеников Якутии посетили Елку главы республики

23 декабря в Якутске прошел главный новогодний праздник старшеклассников республики – Елка главы Якутии. В Сахацирке собрались 700 человек со всех районов региона

На мероприятие были приглашены отличники учебы, активисты, спортсмены, победители олимпиад, научно-практических конференций и других конкурсов. В их числе - лауреат всероссийского конкурса лидеров детских общественных объединений «Молодой лидер России-2019» Алина Пшенникова, обладатель знака Юноармейской доблести II степени всероссийского военно-патриотического детско-юношеского общественного движения «Юнармия» Александр Андреев, обладатель гран-при международного театрального фестиваля-конкурса «Роза ветров» Евгения Тимофеева, победитель первенства Европы по греко-римской борьбе Тимофей Стручков и другие.

Всем присутствующим вручили стипендии.

Также среди награжденных был Арслан Куличкин, который в 2018 году спас тонущего ребенка в селе Графский берег Намского района.

- В этом зале сегодня присутствуют лучшие из лучших. Вы – победители олимпиад, лучшие спортсмены, те, кто сегодня уже достиг успехов в искусстве. А кто-то в юном возрасте уже проявил настоящее мужество и героизм, спас человеческую жизнь. Уверен, что если вы пронесете эту тягу к лучшему, светлому и во взрослой жизни, у нашей республики будет прекрасное будущее, – сказал Ил Дархан.

Всем приехавшим на Елку вручили стипендию 25 тысяч рублей, а особо отличившимся подарили именные плакетки.

Елка главы Якутии проводится с 1998 года и является самым ожидаемым мероприятием для старшеклассников. Ежегодно на нее съезжаются талантливые дети со всей республики, за все время проведения праздник посетили 14 тысяч школьников.