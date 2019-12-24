2019-12-24T02:59:04+03:00
Происшествия

В Якутске осудят 20-летнюю девушку за вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией

Две 15-летние девочки поддались уговорам и угрозам своей сутенерши
Ольга Донская
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Незаконный "бизнес" работал с апреля по июнь 2019 года.Незаконный "бизнес" работал с апреля по июнь 2019 года.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Якутске завершено расследование уголовного дела о вовлечении в занятие проституцией несовершеннолетних. 20-летняя жительница Якутска обещая деньги, уговаривая и угрожая насилием смогла убедить двух 15-летних девушек оказывать интим-услуги.

Примечательно, что ранее молодая сутенерша сама была потерпевшей по аналогичному делу. В свои жертвы она выбрала девушек, состоящих на профилактическом учете за уходы из дома. «Работа» шла по классической схеме – обвиняемая размещала объявления на сайтах знакомств и организовывала встречи девушек с мужчинами. Полученные деньги от «бизнеса» организатор и девушки тратили по своему усмотрению.

Так, троица работала с апреля по июнь 2019 года. Под тяжестью собранных следствием доказательств, обвиняемая полностью признала свою вину. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены для рассмотрения в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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