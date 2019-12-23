2019-12-23T06:34:18+03:00
Общество

Минздрав Якутии не возмещал тяжелобольной женщине деньги за жизненно необходимое лекарство

В итоге, больная за 2,5 месяца потратила 539 тысяч рублей
Ольга Донская
Поделиться:
По информации Минздрава встала в лист ожидания препарата, но не дождавшись решила купить его сама.По информации Минздрава встала в лист ожидания препарата, но не дождавшись решила купить его сама.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Министерство здравоохранения Якутии не возмещало больной женщине деньги за жизненно необходимое лекарство. Тяжелобольная женщина за 2,5 месяца самостоятельной покупки препарата потратила 539 тысяч рублей.

Несмотря на требования действующего законодательства пациентка подлежала обеспечению бесплатным жизненно-необходимым лекарственным препаратом. Но в течение почти двух с половиной месяцев женщине лекарство не выдавалось. Прокуратура района обратилась с иском в суд к министерству о взыскании расходов на сумму 539 тысяч рублей.

- Отказа не было. Вновь выявленные больные как правило находятся на листе ожидания. Пациентка не стала ожидать, самостоятельно закупила препарат, - сообщили КП в Якутии в Минздраве.

Суд рассмотрел и удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме, но Минздрав решил обжаловать вердикт в Верховном суде республики, но жалоба была отклонена. На сегодняшний день женщины выплачены денежные средства в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Впервые за всю историю «Якутскэнерго» завершило год в минусе
Увеличена грузоподъёмность трех автозимников на федеральных трассах «Вилюй» и «Колыма»
В Якутске полицейский Дед Мороз дарил волшебство детям
За два дня – 10 аккумуляторов с пяти грузовиков: двух якутян поймали на серии краж
Глава Якутии считает, что вопросом бездомных собак должна заниматься мэрия
АЛРОСА вошла в топ-10 рейтинга экологической ответственности WWF
И снова мошенники: якутянин лишился 345 тысяч рублей поверив лжесотруднику банка
Быстрее, выше, сильнее: в Якутске прошли соревнования по пожарно-спасательному спорту
В Нерюнгри реконструируют систему водоснабжения и водоотведения
Якутянку осудили на 5 лет за убийство сожителя
На территории аэропорта «Якутск» остановили незаконное строительство
В Якутске из-за пьяного водителя в ДТП пострадал малолетний ребенок
Снова задержан рейс Москва-Якутск
1100 км дорог будет отремонтировано в Якутии
В Якутии ввели последний объект нацпроекта «Культура»
Якутяне сделали свой выбор: стали известны имена лучших спортсменов-2019
В Якутии подвели итоги Года консолидации
В Мирном загорелся частный дом
Открыта новая школа на Полюсе холода
«Одаренный ребенок»: проект Якутии стал одним из победителей дошкольных практик в России
Грузоподъемность автозимника Хатассы - Павловск увеличена до 20 тонн
Стали известны имена лучших деятелей спорта Якутии по итогам года
В Якутске открылась выставка «БизнесЭкспо-2019»
Метели и сильный ветер: в шести районах Якутии погодка в выходные подкачает
Большегруз против иномарки: в ДТП на трассе «Вилюй» пострадали два человека
«Прямой разговор» с Айсеном Николаевым
Дальневосточная ипотека: в Якутии выдали первый займ под 2%
«Вокруг спорта»: о якутском мас-рестлинге - в прямом эфире
Несмотря на холод, температурный режим в круглогодичной теплице «Саюри» в норме