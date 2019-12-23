Минздрав Якутии не возмещал тяжелобольной женщине деньги за жизненно необходимое лекарство

Министерство здравоохранения Якутии не возмещало больной женщине деньги за жизненно необходимое лекарство. Тяжелобольная женщина за 2,5 месяца самостоятельной покупки препарата потратила 539 тысяч рублей.

Несмотря на требования действующего законодательства пациентка подлежала обеспечению бесплатным жизненно-необходимым лекарственным препаратом. Но в течение почти двух с половиной месяцев женщине лекарство не выдавалось. Прокуратура района обратилась с иском в суд к министерству о взыскании расходов на сумму 539 тысяч рублей.

- Отказа не было. Вновь выявленные больные как правило находятся на листе ожидания. Пациентка не стала ожидать, самостоятельно закупила препарат, - сообщили КП в Якутии в Минздраве.

Суд рассмотрел и удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме, но Минздрав решил обжаловать вердикт в Верховном суде республики, но жалоба была отклонена. На сегодняшний день женщины выплачены денежные средства в полном объеме.