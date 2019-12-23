Солист группы «Руки Вверх» исполнил мечту многодетной матери из Якутии

Солист российской поп-группы «Руки Вверх» Сергей Жуков ежегодно перед Новым годом дарит подарки тем, кто в этом нуждается. На этот раз он исполнил мечту многодетной матери из Якутии.

У Ульяны Филлиповой из Якутска пятеро детей, а вот мужа нет. По признанию самого певца, она настоящая мать-героиня.

- Я живу в Якутске, у меня 5 замечательных детей. У нас нет телевизора, а так хочется посмотреть фильмы или мультики всей семьёй. Вот уже третий год качаем бой курантов из интернета, и так встречаем Новый год. Муж у меня был, но видимо не выдержал — сломался и ушёл. Желаю всем мира и тепла, - написала Жукову женщина.

Семья Ульяны Филлиповой.Фото: Социальные сети

Ульяна - давняя поклонница творчества группы. В 2018 году, когда «Руки Вверх» приезжали с концертом в столицу Якутии, женщина не смогла туда попасть - ждала появления на свет пятого малыша.

- От всей души желаю вам семейного счастья и как можно больше поводов для радости. А любимым деткам - больше побед. Я успел посмотреть ваш профиль, где вы делитесь грамотами ребятишек со спортивных турниров. Так держать! И само собой, жду всю семью на концерте в следующем году!, - написал Сергей Жуков в своем Instagram.