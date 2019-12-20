Из якутской тайги вывезли троих охотников, у которых в минус 50 заглохла машина

В Нюрбинском районе республики спасатели эвакуировали из тайги троих охотников, у которых в минус 50 заглохла машина.

Дизельный автомобиль, на котором мужчины отправились поохотиться на боровую дичь, был подготовлен к суровой зиме должным образом. Однако это не помогло: топливо замерзло, и машина встала.

К счастью, опытные охотники не растерялись и направились пешком к ближайшей охотничьей избушке. Добравшись до нее, они вызвали спасателей.

Опытные охотники дошли пешком до ближайшей охотничьей избушки и уже оттуда вызвали спасателей.

Выехавшая на место оперативная группа спасателей обнаружила всех троих живыми и здоровыми. Как сообщил «КП в Якутии» специалист по связям с общественностью службы спасения республики Николай Фатеев, эвакуация прошла успешно, жалоб на здоровье не поступало.