Якутскому «Водоканалу» задолжали 723 млн рублей

Глава Якутии Айсен Николаев провел совещание по рассмотрению финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества «Водоканал» планов на 2020 год. На обсуждении также был представлен отчет по предварительным итогам работы предприятия за 2019 год.

В отчете было отмечено, что в этом году для улучшения качества услуг на предприятии проведен ремонт канализационного коллектора №2, запущен полный цикл очистки на водозаборной станции, проведена промывка и дезинфекция всех водопроводных сетей. В сентябре и октябре были проведены неотложные дноуглубительные работы на реке Лена стоимостью 64,5 млн рублей.

В целом по итогам 2019 года объем водоснабжения составит 17 млн 659,7 тысяч м3, по водоотведению ожидаемый объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, - 14 млн 435,6 тысяч м3.

По итогам 2019 года ожидаемая выручка составит 1,6 млрд рублей. Предприятие планирует выйти на чистую прибыль в размере 153,2 млн рублей, в том числе 2,1 млн. рублей по основной деятельности и 151,1 млн. рублей от платы за технологическое присоединение объектов капитального строительства.

Также были озвучены планы до 2023 года, где обозначено строительство кольцевых магистральных сетей водоснабжения в Верхневилюйске и селе Андреевский протяженностью 19 км, водоочистной станции в Покровске мощностью 2000 кубометров в сутки и систем водоснабжения в Нижнем Бестяхе.

Руководитель предприятия Анатолий Кырджагасов отметил рост дебиторской задолженности покупателей и заказчиков, которая на конец 2019 года составит 723 млн рублей. По сравнению с 2018 годом долг вырос на 62 млн рублей.

Руководитель «Водоканала» подчеркнул, что финансовое состояние предприятие удовлетворительное, оно устойчиво и платежеспособно.

Глава Якутии оценил, что предприятие работает достаточно стабильно, но рекомендовал особое внимание обратить на два ключевых момента – это рост дебиторской задолженности и снижение прибыли.