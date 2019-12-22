One click Yakutia: впервые в России экологический мониторинг будут вести сами жители

В Якутске в тестовом режиме запустили портал One click Yakutia. Цифровая платформа объединила жителей 14 районов и столицы республики, которые могут взаимодействовать с органами власти любого уровня в режиме онлайн.

На сайте якутяне смогут оставлять свои заявки, в том числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства, предлагать инициативы по улучшению жизни на местах.

Одна из особенностей цифровой площадки – модуль общественного мониторинга экологической ситуации на местах. Жителям республики будут доступны технологические сервисы контроля состояния воздуха, воды, наблюдения за загрязнением территорий. Таким образом, впервые в России экологический мониторинг будет вестись силами самих жителей.

В скором времени на портале One click Yakutia также будет внедрен сервис «Публичные слушания», с помощью которого жители республики будут в режиме онлайн принимать участие в общественных слушаниях, вносить предложения по формированию проектов и принятию бюджета на уровне муниципалитетов.

Также на портале One click Yakutia будут приниматься заявки на получение грантов Ил Дархана. Там же планируется публиковать отчеты об использовании средств, что повысит открытость и прозрачность проекта. По предварительным данным, в 2020 году на гранты главы республики направят 130 млн рублей.