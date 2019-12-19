Самый новогодний вид искусства: почему лёд не любит холод?

В декабре, вместе с нарядной ёлкой, в Якутии без ледовых скульптур не обходится ни одна площадь. Накануне главной ночи года собеседником «КП в Якутии» стал один из первых ледовых скульпторов республики, преподаватель Детской школы искусств им Л. А. Ким, отличник культуры Егор Степанов.

Как признаётся сам мастер, навыки резьбы по дереву, приобретённые в Якутском художественном училище имени П.П. Романова, помогли полюбить и освоить другие материалы.

Орудия ледового труда

– В 1995 году, на четвёртом курсе, участвовали с ребятами в конкурсе ледовых скульптур на площади Ленина в Якутске, - вспоминает Егор Егорович. – Тогда-то я и познакомился со льдом, как материалом для творчества. Основным инструментом была огромная бензопила «Тайга», которую используют лесорубы. С тех пор прошло 24 года, и хоть специальных инструментов для работы со льдом до сих пор не выпускают, сейчас есть очень удобные и лёгкие пилы от Stihl и Makita. А тогда мы были одними из первых в республике, кто начал работать с этим капризным материалом, поэтому использовали всё, что было под рукой: якутский нож, пешню, топор и мелкие стамески по дереву. Набираясь опыта, мы получили представление, как должны выглядеть орудия ледового труда, и стали заказывать их мастерам. Мой одногруппник, известный кузнец Иннокентий Татаринов изготовил множество стамесок именно по льду. Я и по сей день ими пользуюсь.

Работа Егора Степанова и Алексея Андреева на World Ice Art Championships «Ice Alaska», 2014 год.Фото: Из личного архива героя публикации

С 2009 года начал участвовать в российских и международных конкурсах. В этом году с напарником, народным мастером Алексеем Андреевым, победили на международном фестивале ледяного карвинга «Ice on Whyte» и международном конкурсе ледяной резьбы «Crystal Garden» в Канаде, на международном конкурсе ледяной резьбы «Ice Magic Festival» были вторыми, а также с Герасимом Максимовым заняли 3 место на международном фестивале народных ремесел «Праздник топора» в Томске.

Холод льду не товарищ

- Многие якутяне спрашивают, почему за границей мы делаем такие красивые и тонкие работы, а в Якутии нет. Дело в том, что качество нашей работы зависит от температуры. Самое благоприятное время – когда на улице до –20°С. В таких условиях можно проработать все мелкие детали: волосы, серьги и т.д. Кусок льда крепится к другому с помощью обычной воды или раскалённой алюминиевой пластинки между ними.

Чем холоднее на улице, тем твёрже лёд. В –45°С ледяной кирпичик трескается даже от стамески. А заказчики обращаются к нам, когда Новый Год уже на носу, в самые лютые морозы. В таких условиях даже если удастся сделать мелкую деталь, она расколется, если полить ее водой для закрепления.

Ice on whyte, Эдмонтон.Фото: Из личного архива героя публикации

Пузырьки внутри льда – это природное явление, так как в естественных условиях вода замерзает неравномерно и внутри остаётся воздух. Цвет материала зависит от состава воды – озёрная кое-где может быть грязной, вода с протоки бывает с песком. А за границей на международных мероприятиях используют искусственный лёд: в одинаковые формы разливают фильтрованную воду, с помощью вибраций выкачивают из нее воздух и 3 дня замораживают. Получается кристально чистый, как толстое стекло, лёд, который пропускает подсветку. И главное преимущество международных турниров – работа в здании при температуре минус 9°С, которое искусственно охлаждает компьютер. В таких условиях из капризного льда можно сотворить всё что угодно – даже струну скрипки.

По логике – тёрка, на деле – «Ми-ми»

- Все резчики по льду из разных стран, мы тесно общаемся друг с другом. Например, полукруглая стамеска, с помощью которой можно сделать волны, есть только у нас, якутов. Мы охотно одалживаем ее коллегам, разрешаем фотографировать. У японцев есть маленькие пилы для резки фактуры, которые не продаются в Якутии. Мы заранее просим коллег из страны Восходящего солнца привезти нам парочку таких на соревнования. Они, в свою очередь, заказывают нам якутские ножи.

Первые ледовые мастера в республике использовали для работы всё, что было под рукой.Фото: Из личного архива героя публикации

Мастерство скульпторов постоянно повышается, совершенствуются инструменты, поэтому разные школы резьбы по льду не держат в секрете своих открытий. Нас связывает общее дело, все понимают, что обмен опытом идёт на пользу развитию этого прикладного вида искусства. Творческие люди пребывают в особом состоянии души, они позитивные и открытые. Хоть мы говорим на разных языках, профессиональная терминология позволяет нам понимать друг друга во время работы. Названия некоторым инструментам придумали сами скульпторы. Например, доску с саморезами, которая есть у всех (она придаёт льду нужную форму путём трения), по логике нужно было бы называть «тёркой», но резчики ласково называют её «Ми-ми». Если попросишь по-якутски: «Одолжи «Ми-ми», - все поймут.

Об инвестициях в искусство

- Если бы я был свободным художником, то уезжал бы в октябре и возвращался бы домой только в августе следующего года – так много мероприятий проводится по миру. Вот сейчас, перед новым годом, улетаю на недельное биеннале в Китай, после каникул в январе – в Канаду. Благо, начальство и коллеги-педагоги поддерживает меня и заменяют во время отпуска. И конечно, у меня бы ничего не получилось без моей любимой супруги Сусанны Васильевны. Сейчас она стала еще и моим менеджером: планирует расписание, отвечает на приглашения по электронной почте и мотивирует на успех всю нашу команду.

Как вы думаете, почему Китай приглашает на строительство огромных арт-объектов столько художников со всего мира с полным содержанием и оплатой труда? Чтобы показать многообразие достижений искусства своим молодым художникам. Это гениальная коммерческая и стратегическая задумка – подрастают молодые китайские скульпторы, которые овладели рядом техник, наблюдая за работой других мастеров. Очень работящие ребята, буквально через 2-3 года они точно войдут в призовую тройку в мире. В нашей стране до такого ещё не созрели.

В –45°С ледяной кирпичик трескается даже от стамески.Фото: Из личного архива героя публикации

В рамках таких проектов мастера из разных стран вместе готовят креативный ледяной павильон с зоной отдыха, которого ещё не видел мир. Он становится достопримечательностью для туристов. Например, ледовый парк в китайском городе Чанчунь близ Харбина невозможно обойти за день, по нему передвигаются только на автомобиле. Экспозиции парка меняются: зимой – лёд, весной – дерево, летом – песок, осенью – металл.

В республике я главный судья детского конкурса ледовых и снежных скульптур «Мы – дети Севера», который организовал директор Детской школы искусств Михаил Максимов совместно с управлением культуры Якутска. С 2015 года конкурс ежегодно проводится на 202 микрорайоне. Наше поколение не вечно, и сейчас мы ставим перед собой задачу передать свой опыт и мастерство детям. В 2016 году наши юные воспитанники заняли первое место, год спустя стали вторыми и в 2018 году вновь победили в конкурсе ледяных скульптур «Магаданский хрусталь».

Студенты художественного училища каждый год принимают участие в конкурсе «Бриллианты Якутии», куда приезжают художники со всего мира, и получают колоссальный опыт. У нас в молодости такой возможности не было.