2019-12-19T04:52:20+03:00
Общество

Обманутые дольщики получат возмещение убытков: первыми станут 99 клиентов ООО «Симиир»

Прием заявлений на выплату возмещения начался 16 декабря
Ольга Донская
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ООО "Симиир" признано банкротом.ООО "Симиир" признано банкротом.
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16 декабря в Якутске сотрудники банка ДОМ.РФ начали прием заявлений от дольщиков ООО «Симиир» на выплату возмещения по проблемному дому. Решение по выплате возмещения было рассмотрено 15 октября на первом заседании наблюдательного совета.

Членами совета было принято решение о восстановлении прав пострадавших через выплату компенсаций, так до конца года будут восстановлены права 99 дольщиков застройщика-банкрота. Согласно соглашению, подписанному главой Якутии Айсеном Николаевым с публично-правовой компанией «Фонд защиты прав дольщиков», права участников долевого строительства 4 проблемных объектов (ООО «Симиир» (дома №1, 3 и 5), ООО «Монолит-строй» (вторая очередь) будут восстановлены. Механизмы и порядок восстановления прав будут рассмотрены на очередных заседаниях наблюдательного совета.

Общая сумма софинансирования мероприятий по восстановлению прав граждан — участников долевого строительства составляет 717 млн руб. Из них 56 млн рублей — имущественный взнос республики, 661 млн руб. — средства фонда. Размер выплаты рассчитывается индивидуально для каждого дольщика на основании отчета независимого оценщика, кроме того, учитывается площадь квартиры, которая не должна превышать 120 кв. м.

Был создан компенсационный фонд, средства из которого, в случае если застройщик окажется неспособным выполнять свои обязательства, будут направлены на завершение строительства. Цель создания компенсационного фонда — защита интересов покупателей жилья в строящихся домах. Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков, кроме достройки домов, рассматривает вариант выплаты компенсаций обманутым дольщикам. Этот вариант может быть реализован в случае, если строительная экспертиза покажет, что достраивать дома экономически нецелесообразно.

На сегодняшний день в республике насчитывается 14 проблемных объектов 9 застройщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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