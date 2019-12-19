Подарки для Хаарчааны: белая медведица получила гостинцы из Якутии

В декабре в Санкт-Петербург в рабочую командировку прилетел министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Сахамин Афанасьев. В перерыве между делами министр нашел время для посещения Ленинградского зоопарка в котором живет белая медведица с якутскими корнями – Хаарчаана и передал ей гостинцы с родины.

Якутский зоопарк «Орто Дойду» и Ленинградский зоопарк связывают тесные дружеские связи. Зоопарк сохранил свое наименование в знак памяти о людях, которые даже в годы Великой Отечественной войны, в условиях блокады, смогли сохранить животных.

Для медведицы Сахамин Афнасьев привез гостинцы, переданные руководителем «Орто Дойду» Лукой Сафоновым - диск с музыкой, которую Хаарчаана очень любила слушать в детстве и рыба, которую медведица с удовольствием съела.

В Ленинградском зоопарке, кроме любимицы Хаарчааны, на площадке детского зоопарка живет якутская корова Сахая и снежный гриф, которого обнаружили на прииске «Маят» в 2011 году сотрудники «Алмазы Анабара».