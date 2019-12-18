Комфорт в Артике: в северных районах Якутии создадут территорию комфортного проживания

Якутия заказала мастер-план села Оленек для создания территории комфортного проживания. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев.

План заказан в одной из крупнейших российских архитектурных компаний — Московском бюро Асадова - это целая инвестиционная программа развития и обустройства села с отображением будущих объектов комфортного проживания. На его основе якутские архитекторы запланируют дальнейшее развитие арктических сел и строительство тех или иных проектов и общественных пространств. Это касается и развития ЖКХ, и энергосберегающих технологий в современном строительстве объектов, и создания правильных красивых общественных пространств.

Другие арктические районы также начнут реализовывать практику создания территории комфортного проживания для своих жителей. Именно в Арктике есть ряд специфических вопросов, которые нужно решить с учетом природно-климатических условий зоны и требований, предъявляемых к эксплуатации тех или иных технологий на северных территориях.