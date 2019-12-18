«Прогноз развития ситуации неблагоприятный»: Роспотребнадзор Якутии сообщает о 29 случаях заболевания корью

В Якутске зарегистрировано 29 случаев заболевания корью. Об этом сообщает республиканское управление Роспотребнадзора по состоянию на 18 декабря. Среди 29 случаев инфицирования, в зафиксировано четыре случая у детей до 17 лет. Большинство заболевших не имеют прививок против кори.

- Дальнейший прогноз развития ситуации неблагоприятный, — сообщили в ведомстве.

В настоящее время в Якутске экстренно прививают всех детей, не получивших своевременную вакцинацию против кори в поликлиниках по месту жительства и в образовательных учреждениях. Родители должны проверить записи в прививочных сертификатах своих детей и предоставить их по месту учебы. Если сведения о вакцинации отсутствуют, то необходимо срочно привить ребенка.

Корь — острое высококонтагиозное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Один больной корью человек может одномоментно заразить до 100 человек, находящихся рядом с ним в одном помещении. В случае, если среди них будут непривитые люди, можно с уверенностью спрогнозировать, что они также заболеют корью.