Якутяне смогут взять дальневосточную ипотеку в «Алмазэргиэнбанке»

Якутяне теперь смогут оформить дальневосточную ипотеку в одном из якутских банков. АКБ «Алмазэргиэнбанк» уже начал принимать заявки по программе «Дальневосточная ипотека» для молодых семей.

Банк стал агентом АО «Надёжный дом», который, в свою очередь, является агентом ипотечно-строительного банка «ДОМ.РФ» по программе дальневосточной ипотеки. С ее помощью молодые семьи по всей республике смогут решит жилищный вопрос и приобрести или построить собственное жилье под маленькие проценты. В рамках новой программы государство будет субсидировать процентную ставку по ипотечным жилищным кредитам до уровня 2% полным и неполным молодым семьям. Возраст супруги и супруга должен быть не старше 35 лет (на дату подписания кредитной документации).

В городах семьи могут приобрести квартиру в новостройке или готовую квартиру на первичном рынке. В сельских населённых пунктах предусмотрена возможность покупки жилья только на вторичном рынке. По условиям программы процентная ставка по ипотечным кредитам установлена в 2%. Срок кредитования составляет от 3-х до 20 лет, размер кредита – от 500 тысяч до 6-ти миллионов рублей. Участники программы должны внести первоначальный взнос в размере не менее 20% от стоимости жилья и не менее 35% при использовании опции «Легкая ипотека» (рассмотрение по двум документам), а также в случае подтверждения дохода только от предпринимательской деятельности и/или бизнеса и не менее 40% при приобретении жилого дома с земельным участком.

Получить такой кредит можно будет однократно и только прописанным на территории Дальнего Востока. Также отмечено, что рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов не предусмотрено.