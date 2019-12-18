2019-12-18T05:34:19+03:00
Общество

Обеды для лисиц: на якутской звероферме открыли современную кормокухню

На ней будут готовить обеды для 1230 животных
Ольга Донская
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Звероферма была построена в середине прошлого века.Звероферма была построена в середине прошлого века.Фото: ЯСИА
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На звероферме в якутском селе Иенгра открыли новую современную кормокухню. Теперь здесь будут готовить полноценные и разнообразные «обеды» для 1200 лисиц и 30 соболей.

Благодаря современному оборудованию рацион зверей значительно улучшится. В новое меню включена куриная, мясная и рыбная продукция, а также биодобавки, чтобы местные лисички быстро росли и при этом были здоровыми и красивыми и качество меха соответствовало европейским стандартам. Всего на строительство и оборудование ушло 5 600 000 рублей.

Открытие кормокухни стало для Иенгры настоящим праздником — с обязательным эвенкийским национальным обрядом очищения, песнями и танцами. На сегодняшний день в селе возрождается звероводство - приобретено маточное поголовье, построены новые современные клетки для животных. Созданы возможности для дальнейшего наращивания поголовья, а значит и для создания новых рабочих мест для местных жителей

Звероферма в Иенгре была основана в середине прошлого века, с тех пор здания и сооружения обветшали и устарели, технологии выращивания лисиц потеряли актуальность, да и поголовье нуждалось в обновлении. Благодаря трехстороннему соглашению и финансовой помощи республики звероферма получила шанс на возрождение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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