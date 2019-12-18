Глава Якутии Айсен Николаев приехал на открытие этнокультурного центра на оленьей упряжке
17 декабря глава Якутии Айсен Николаев посетил открытие этнокультурного центра «Илкит» в Оленекском районе. На торжественное мероприятие Ил Дархан приехал…на оленьей упряжке. Видео необычного появления быстро распространилось по социальным сетям.
Этнокультурный центр «Илкит» построен на средства компании «АЛРОСА», которая выделила 280 млн рублей. Новый объект, рассчитанный на 150 мест, расположился в двухэтажном здании общей площадью 1390 кв.м. Объект имеет современный актовый зал на 200 мест, кинозал на 49 мест, обрядовый зал в виде урасы, хореографический класс для занятий танцами, кабинеты для хоровых, театральных и других занятий, буфетный зал с интернет-зоной. Кроме того, в центре будут работать ЗАГС и библиотека. Все помещения оснащены современным оборудованием.
Айсен Николаев едет на оленье упряжке.
ИСТОЧНИК KP.RU