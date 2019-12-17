В Якутии на строительство круглогодичного детского центра отдыха и оздоровления выделят почти 1,5 миллиарда рублей

16 декабря глава Якутии Айсен Николаев принял участие в торжественной церемонии подписания концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта – круглогодичного детского центра отдыха и оздоровления «Полярная звезда». Общая пропускная мощность проектируемого центра составит 5 250 детей в год.

Главная задача проекта – создание объекта, отвечающего современным мировым требованиям для развития и роста личностного и образовательного развития детей, выявление одаренных детей и обеспечение возможности круглогодичного детского отдыха без отрыва от образовательного процесса.

Детский центр «Полярная звезда – это проект, учитывающий климатические особенности, и предлагающий новый формат организации детского отдыха зимой. Здание будет спроектировано с применением передовых инженерных решений и технологий таких как «умная школа» и «умный дом».

Начало строительства «Полярной звезды» планируется весной 2020 года.

Проект будет реализован в рамках федерального законодательства о концессионных соглашениях, по которому финансирование создания и целевой эксплуатации объекта будет осуществляться инвестором за счет внебюджетных источников. Стоимость проекта оценивается в 1,47 млрд рублей. В том числе более 1 млрд рублей будут привлечены из внебюджетных источников, 360 млн рублей – из федерального бюджета, 40 млн рублей – из бюджета республики.