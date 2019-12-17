Чат как место преступления: якутянин прикинулся родственником потерпевших и обманул их на 100 тысяч рублей

В ОМВД России по Верхоянскому району Якутии поступили заявления от пятерых местных жителей. Неизвестный мужчина похитил у них разные суммы денег. Общая сумма украденного составила 100 тысяч рублей.

Потерпевшие были уверены, что отправляют деньги своему родственнику, который обещал под заказ привезти под заказ запасные части к снегоходам и продукты питания. Полицейские вскоре установили мошенника – им оказался 26-летний земляк обманутых. Мужчине удалось зайти в группу родственников в одном из мессенджеров, где он общался под видом одного из членов семьи, при этом обвиняемый знал о родственно-дружеских отношениях потерпевших, которые даже не подозревали что общаются с посторонним человеком.

Для получения денег подозреваемый сообщал данные банковских карт своих знакомых. В целях конспирации мужчина периодически менял номера телефонов. На «родственника» возбуждено уголовное дело статье «Мошенничество».