Якутия заняла 7-ое место в рейтинге прозрачности госзакупок

Якутия вошла в первую десятку ежегодного национального рейтинга прозрачности закупок, который существует в России с 2006 года. Республика заняла 7-ое место, обогнав Чувашию, Крым и Саратовскую область.

В тройке лидеров оказались - Москва, Ханты-Мансийский автономный округ и Тамбовская область. С третьего по шестое место разместились Татарстан, Архангельская и Смоленская области.

Национальный рейтинг прозрачности закупок (НРПЗ) проводит независимый негосударственный исследовательский аналитический центр, специализирующийся в области экономического и правового анализа российского рынка государственных и корпоративных закупок. Целью ежегодного проведения НРПЗ стало получение полной картины состояния экономики, характеризуемой структурой и объемом рынка заказа, показателями прозрачности процедур, степенью конкурентности закупок и экономической эффективностью затрат участников рынка.