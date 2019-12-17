2019-12-17T04:37:31+03:00
Экономика

Якутия заняла 7-ое место в рейтинге прозрачности госзакупок

Анализ работы с закупками проводится ежегодно с 2006 года
Ольга Донская
Поделиться:
В тройке лидеров оказались - Москва, Ханты-Мансийский автономный округ и Тамбовская область.В тройке лидеров оказались - Москва, Ханты-Мансийский автономный округ и Тамбовская область.
Изменить размер текста:

Якутия вошла в первую десятку ежегодного национального рейтинга прозрачности закупок, который существует в России с 2006 года. Республика заняла 7-ое место, обогнав Чувашию, Крым и Саратовскую область.

В тройке лидеров оказались - Москва, Ханты-Мансийский автономный округ и Тамбовская область. С третьего по шестое место разместились Татарстан, Архангельская и Смоленская области.

Национальный рейтинг прозрачности закупок (НРПЗ) проводит независимый негосударственный исследовательский аналитический центр, специализирующийся в области экономического и правового анализа российского рынка государственных и корпоративных закупок. Целью ежегодного проведения НРПЗ стало получение полной картины состояния экономики, характеризуемой структурой и объемом рынка заказа, показателями прозрачности процедур, степенью конкурентности закупок и экономической эффективностью затрат участников рынка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Комплекс «Безопасный город» к проекту цифровизации Якутска
В Оленекском районе открыли новый этнокультурный центр «Илкит»
В Якутске установили памятную доску драматургу Николаю Неустроеву
Эпос Олонхо переводят в "цифру"
В Якутии раскрыт картельный сговор при поставке детского питания
В Нерюнгри водитель сбил ребенка, переходившего дорогу в неположенном месте
38 миллиардов рублей будет направлено на реконструкцию аэропортов Якутии
Якутянин победу на матчевой встрече сборных Москвы и Туркменистана
В Мегино-Кангаласском районе открылся фельдшерско-акушерский пункт
Открыто движение по автозимнику «Алдан»
Два школьника из Якутии воровали «Наташ»
В Якутии опрокинулся большегруз, пострадали два человека
Угроза разлива фекальных вод стал причиной режима ЧС в Оймяконском районе
Дни Дальнего Востока в Москве посетили 27 тысяч человек
2020 год объявлен в Якутии как Год патриотизма
Карета скорой помощи врезалась в погрузчик: в Якутии пьяный водитель госпитализирован после аварии
В Якутске столкнулись ПАЗ и легковушка: пострадал подросток
В Якутске временно отключат воду
Якутянка обманула свою коллегу и похитила с ее карточки 63 тысячи рублей
В одном из сел Мегино-Кангаласского района подключили газ
На ледовой переправе Хатассы – Павловск увеличили грузоподъемность
СВФУ будет проводить клинические исследования лекарственных препаратов