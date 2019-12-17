2019-12-17T06:20:27+03:00
Общество

100 тысяч для ветерана: в Якутии в канун Дня победы вручат денежные выплаты

Впервые их получат и дети войны
Ольга Донская
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В юбилей Победы во всех селах и городах будут обновлены мемориалы.В юбилей Победы во всех селах и городах будут обновлены мемориалы.Фото: ЯСИА
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В Якутии в канун Дня победы ветераны Великой Отечественной, инвалиды и дети войны, получат единовременную выплату – 100 тысяч рублей. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев, выступая с посланием госсобранию республики.

- В канун Дня Победы всем ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны будут предоставлены единовременные денежные выплаты от республики в размере 100 тысяч рублей. Впервые выплата будет осуществлена детям войны, — сказал Ил Дархан.

Также глава республики отметил, что это общий долг всех — окружить заботой и вниманием участников Великой Отечественной войны, ветеранов тыла и детей войны. Он призвал органы местного самоуправления, предприятия и жителей Якутии поддержать ветеранов, оказать им помощь и поздравить с великим праздником.

Стало известно, что во всех городах и селах будут обновлены мемориалы павшим воинам, пройдет поисковая работа. О солдатах из Якутии будут сняты фильмы и изданы книги.

- Наверное, нет в Якутии, как и в нашей стране, ни одной семьи, которой бы не коснулась война. В каждой семье, сколько бы лет ни прошло, хранят память о солдатах Победы. Сегодня наш долг — увековечить память каждого воина, — подытожил Айсен Николаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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