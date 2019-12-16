На гранты главы Якутии в 2020 году будет выделено 130 миллионов рублей

В 2019 году более 600 тысяч якутян приняли участие в 130 общественных проектах Года консолидации. В выборе проектов приняли участие 190 тысяч человек - практически каждый пятый житель республики.

По словам главы Якутии Айсен Николаев якутяне активнее берут в свои руки обустройство родных сел и городов, как настоящие хозяева.

- Этот год показал силу гражданского общества республики, умение осуществлять большие и малые проекты, востребованные людьми. Для дальнейшей поддержки общественной активности якутян я принял решение об учреждении грантов Ил Дархана, - заявил Ил Дархан.

В единый фонд будут объединены 20 грантов, которые сейчас находятся в ведении шести министерств. Информационной платформой станет портал OneclickYakutia, на который можно будет подавать заявки, публиковать отчеты. Это повысит открытость и прозрачность грантов и сможет расширить общественный контроль.

Всего в 2020 году на гранты Ил Дархана будет направлено 130 млн рублей.