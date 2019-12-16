2019-12-16T06:07:52+03:00
Происшествия

В Якутии совершено 11 тысяч преступлений за 11 месяцев 2019 года

Прокуратура республики проанализировала состоянии преступности
Ольга Донская
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Отмечен рост преступлений совершенных женщинами.Отмечен рост преступлений совершенных женщинами.
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Прокуратура Якутии проанализировала состояние преступности на территории республики за январь — ноябрь 2019 года. Всего за 11 месяцев было совершено 11 514 преступлений.

Количество преступлений уменьшилось на территории 23 городов и районов республики, тяжких преступлений стало меньше на 27,2%, в том числе и в Якутске и Мирном. Больше всего зарегистрировано преступлений против собственности — 5128 - на учет поставлено 3468 краж, 297 грабежей, 37 разбойных нападений, 27 вымогательств и 1222 случая мошенничества. Также якутяне совершили экономических преступления, особенно часто эпизоды случались в Якутске, Ленском, Оймяконском, Сунтарском, Мегино-Кангаласском, Нюрбинском, Булунском, Горном, Намском, Вилюйском, Амгинском, Жиганском, Момском, Оленекском, Абыйском районах. Сохраняется тенденция роста выявления экологических преступлений (с 75 до 115, или на 53,3%).

Зарегистрировано 142 преступления коррупционной направленности, особенно в Якутске, Мирном, Нерюнгри, в Булунском, Ленском, Олекминском, Мегино-Кангаласском, Намском, Усть-Алданском районах.

Из числа расследованных преступлений в состоянии алкогольного опьянения совершено на 1,7% больше, чем в прошлом году. В состоянии наркотического опьянения совершено 49 преступлений, токсического— 3. Наметилась тенденция к уменьшению преступлений, совершенных в общественном месте, их совершено на 4,9 % меньше, чем за тот же период прошлого года.

В сравнении с показателем предыдущего года увеличилось количество преступлений, совершенных женщинами, — с 1030 до 1204.

ИСТОЧНИК KP.RU

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