Бил, не кормил, лишил телевизора: житель Якутска больше года издевался над 73-летней матерью

42-летний житель Якутска больше года издевался над пожилой матерью. Под предлогом плохого выполнения домашних обязанностей мужчина регулярно избивал пенсионерку, не кормил и запретил смотреть телевизор.

Как выяснилось в ходе предварительного расследования, издевательства начались давно, но пожилая женщина долго скрывала зверства единственного сына. Последнее рукоприкладство закончилось травмой грудной клетки, множественными переломами ребер и другими травмами.

По словам потерпевшей, поводом для издевательств было невыполнение ею домашних дел. Например, однажды сын поднял на мать руку за то, что она достала из мусорного ведра выброшенную им рубашку. Также в качестве мер воспитательного воздействия он больше года запрещал ей смотреть телевизор.

Кроме всего прочего, пожилая женщина практически голодала – с пенсии она покупала себе 10 чебуреков и замораживала их, а потом съедала по одной штуке в день.

Проверив информацию, правоохранители возбудили уголовное дело за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью сразу по двум эпизодам. Сотрудникам полиции пенсионерка призналась, что боится находиться наедине с сыном – на время расследования он находится под подпиской о невыезде.

Как сообщили «КП в Якутии» в пресс-службе МВД республики, мужчина ранее не судим, имеет высшее финансовое образование. Он даже пытался помириться с матерью, чтобы не давать ход делу, однако его обещаниям не поверили ни сотрудники полиции, ни дознаватель, ни сама женщина.

Пенсионерка попросила устроить ее в специализированный пансионат. С этим обещали помочь общественники и сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Якутии. На время расследования ей предоставили комнату в благоустроенном общежитии возле отдела полиции, обеспечили полноценным домашним питанием и всем необходимым.

Расследование уголовного дела продолжается.