Покорить Оймякон: на Полюсе холода проведут марафон

5 января 2020 года в Якутии пройдет II экстремальный марафон «Полюс холода». Бегунам предстоит пробежать 42 км 195 метров в настоящий северный мороз.

Начало января было выбрано неслучайно – длинные новогодние выходные и наиболее низкий градус за окном будут соответствовать названию марафона, считают организаторы. Это не первый опыт проведения «холодных» марафонов – спортсмены уже бежали дальние забеги по маршрутам Якутск — Аллах-Юнь — Якутск и Якутск — Усть-Нера — Магадан. В прошлом году экстремальные марафонцы испытали себя на Полюсе холода — в Оймяконе.

- На марафон уже записались более 20 человек. География обширна — это представители Вилюйского, Мегино-Кангаласского, Чурапчинского, Амгинского, Хангаласского улусов, а также таких городов, как Якутск, Ставрополь, Санкт-Петербург и Красноярск. Иностранцы пока заявки не подавали, надеемся, желающие будут, —рассказала организатор Саргылана Неустроева.

В категории 70+ записан один участник.

На марафонскую дистанцию в основном записались уже подготовленные спортсмены, несколько раз участвовавшие в подобных пробегах. Но и начинающие любители бега смогут испытать себя на дистанциях в 2,5 и 10 км.

Также будут учитываться и возрастные категории мужчин и женщин, всего их пять: 18-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 и старше. Пока в категорию старше 70 записался один участник – чемпион мира и Европы по суточному 72-летний Степан Лыткин.

Марафон начнется 5 января в 11 часов от стелы «Полюс холода» в Оймяконе, а закончится в Томторе. Дистанцию участникам предстоит преодолеть максимум за 5 часов.