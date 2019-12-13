Азиатско-Тихоокеанский банк будет обслуживать отдаленные районы Якутии

12 декабря в Москве, во время Дней Дальнего Востока, глава Якутии Айсен Николаев и председатель правления АTБ Сергей Аврамов подписали соглашение о сотрудничестве между республикой и Азиатско-Тихоокеанским Банком. Теперь АТБ начнет обслуживать отдаленные и северные районы Якутии.

Банковское обслуживание станет доступнее, будут развиты системы безналичных платежей, также прогнозируется создание инфраструктуры обслуживания, продвижение на финансовый рынок республики высокотехнологичных банковских продуктов и операций. Азиатско-Тихоокеанский Банк намерен сотрудничать с Якутией и рассмотреть вопросы помощи в реализации инвестиционного проекта по строительству среднетоннажного завода по производству сжиженного природного газа в Мегино-Кангаласском районе, проекта развития лесопромышленного комплекса на базе ООО ЛПК «Алмас», проекта строительства гостиничного комплекса на 88 номеров под управлением международного бренда в Якутске и проекта строительства гостиничного комплекса категории 4 звезд на 150 мест в столице региона.

Кроме того, в документе закреплены вопросы предоставления экспортного кредита организациям республики, реализующим корпоративные программы повышения конкурентоспособности, проектного финансирования жилищного строительства в том числе по объектам, участвующим в реализации государственных жилищных программ на территории Якутии и другие направления.