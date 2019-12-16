Якутянин сделал предложение возлюбленной на высоте 11 тысяч метров

Якутянин Афанасий Петров сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной на борту самолета на высоте 11 тысяч метров. В этом жениху помог и экипаж самолета.
Рейс Улан-Удэ запомнится будущей семье Петровых - именно там мужчина встал на одно колено, а невеста Татьяна ответила согласием. Другие пассажиры рейса встретили новоиспеченных помолвленных бурными аплодисментами.
- Вместе мы учимся уже 3 года в Якутском колледже культуры и искусств. Наши романтические отношения начались год назад, тогда мы решили попробовать продолжить свой путь в одном направлении. Хочу выразить слова благодарности родной авиакомпании «Якутия» за поддержку. Идея сделать предложение во время полета зародилась давно. Этот момент я не забуду никогда, сильно волновался, все было как в кино!, - поделился своими впечатлениями Афанасий.
Как отмечают в авиакомпании «Якутия» любой желающий может повторить романтический жест и заказать двухминутное поздравление на борту воздушного судна.
Романтика на высоте: молодой человек сделал предложение возлюбленной в самолёте. На борту самолёта авиакомпании Якутия , выполняющего рейс по маршруту Улан-Удэ-Якутск на высоте 11000 метров, пассажир встал на колено, достал кольцо и произнес заветные три слова своей возлюбленной! Приятные и долгожданные слова услышать приходится не каждой девушке. Момент сопровождался улыбками пассажиров и бортпроводников. Татьяна ответила согласием, влюбленные обнялись, пассажиры поздравили возлюбленных бурными аплодисментами. Афанасий Петров поблагодарил авиакомпанию: Вместе мы учимся уже 3 года в Якутском колледже культуры и искусств. Наши романтические отношения начались год назад, тогда мы решили попробовать продолжить свой путь в одном направлении. Хочу выразить слова благодарности родной авиакомпании Якутия за поддержку. Идея сделать предложение во время полета зародилась давно. Этот момент я не забуду никогда, сильно волновался, все было как в кино! Авиакомпания Якутия желает влюбленным за годы совместной жизни пройти счастливый путь, преодолевая все зоны встречной турбулентности, чтобы ветер всегда был попутным! Пройти такой путь в одиночку невозможно: ведь, как и в экипаже воздушного судна, результат достигается благодаря доверию и слаженной командной работе.
Поэтому мы искренне желаем вам стать именно таким экипажем и совершить вместе полет под названием целая жизнь . Желаем, чтобы вы были всегда вместе не только на земле, но и на седьмом небе от счастья. Мира вам, взаимопонимания, верности и доверия! Уважаемые пассажиры, вы также можете сделать предложение руки и сердца или заказать поздравление на борту воздушного судна (длительностью не более 2 минут).
Данная услуга подразумевает индивидуальное устное поздравление командиром воздушного судна или бортпроводником во время полета с трансляцией по громкой связи.
Подробности вы можете уточнить по телефону: 8 (4112) 49-12-12.
Открывайте новые чувства вместе с авиакомпанией Якутия !