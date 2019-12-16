Якутянин сделал предложение возлюбленной на высоте 11 тысяч метров

Якутянин Афанасий Петров сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной на борту самолета на высоте 11 тысяч метров. В этом жениху помог и экипаж самолета.

Рейс Улан-Удэ запомнится будущей семье Петровых - именно там мужчина встал на одно колено, а невеста Татьяна ответила согласием. Другие пассажиры рейса встретили новоиспеченных помолвленных бурными аплодисментами.

- Вместе мы учимся уже 3 года в Якутском колледже культуры и искусств. Наши романтические отношения начались год назад, тогда мы решили попробовать продолжить свой путь в одном направлении. Хочу выразить слова благодарности родной авиакомпании «Якутия» за поддержку. Идея сделать предложение во время полета зародилась давно. Этот момент я не забуду никогда, сильно волновался, все было как в кино!, - поделился своими впечатлениями Афанасий.

Как отмечают в авиакомпании «Якутия» любой желающий может повторить романтический жест и заказать двухминутное поздравление на борту воздушного судна.