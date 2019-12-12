2019-12-12T04:40:52+03:00
Происшествия

В Якутии мать шестерых детей лишена родительских прав за пьянство

Отец детей отбывает наказание в колонии строгого режима
Ольга Донская
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Ранее женщина 7 раз привлекалась к административной ответственности.Ранее женщина 7 раз привлекалась к административной ответственности.
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В Сунтарском районе Якутии родительских прав лишили мать шестерых детей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. На горе-мать возбуждено уголовное дело.

Женщина семь раз была привлечена к административной ответственности за аналогичное нарушение, а также часто выпивала и появлялась пьяной в общественных местах. Все шестеро детей не раз попадали в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних из-за уходов матери из дома. Также мамаша не обеспечивала их сезонной одеждой, школьными принадлежностями и другими необходимыми вещами.

Последней каплей стал уход женщины из больницы, в которую она легла с одним из своих детей, который является инвалидом. Не оставив никаких координат, мать ушла гулять и употреблять спиртное. Отец у детей есть, но он отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима.

В настоящее время по заявлению органа опеки и попечительства мать лишена родительских прав, а дети переданы под опеку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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