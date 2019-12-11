2019-12-11T10:42:59+03:00
Происшествия

Устранил проблему: в Якутске мужчина поджег камеру видеофиксации за то, что его 23 раза оштрафовали за превышение скорости

Нарушитель засунул горящую газету в щит устройства
Ольга Донская
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Все штрафы пришли к нарушителю всего за месяц.Все штрафы пришли к нарушителю всего за месяц.
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В Якутске мужчина решил избавиться от камеры видеофиксации скоростного режима на федеральной автодороге «Вилюй». Для того чтобы расквитаться с «обидчицей» нарушитель засунул горящую газету в щит устройства.

Мотив преступника был прост – он решил уничтожить объект из-за того, что его за месяц оштрафовали 23 раза за превышение скорости. Для поимки хулигана были изучены личности всех водителей и пассажиров, проезжавших в ночь поджога на участке федеральной автодороги. Несмотря на то, что 23-летний житель Верхневилюйского района в ту ночь передвигался не на своей машине, полицейским удалось доказать его вину.

Нарушитель привлечен к административной ответственности за повреждение имущества. Также ему придется заплатить две тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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