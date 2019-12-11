Устранил проблему: в Якутске мужчина поджег камеру видеофиксации за то, что его 23 раза оштрафовали за превышение скорости

В Якутске мужчина решил избавиться от камеры видеофиксации скоростного режима на федеральной автодороге «Вилюй». Для того чтобы расквитаться с «обидчицей» нарушитель засунул горящую газету в щит устройства.

Мотив преступника был прост – он решил уничтожить объект из-за того, что его за месяц оштрафовали 23 раза за превышение скорости. Для поимки хулигана были изучены личности всех водителей и пассажиров, проезжавших в ночь поджога на участке федеральной автодороги. Несмотря на то, что 23-летний житель Верхневилюйского района в ту ночь передвигался не на своей машине, полицейским удалось доказать его вину.

Нарушитель привлечен к административной ответственности за повреждение имущества. Также ему придется заплатить две тысячи рублей.