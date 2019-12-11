Рекорд Гиннеса и ледяной кинотеатр: что ждет якутян на кинофестивале «Метры»

8-9 февраля в столице республики пройдет международный кинофестиваль «Метры», в котором могут принять участие молодые режиссеры короткометражных фильмов со всего мира.

О том, как это будет, «КП в Якутии» рассказал директор фестиваля Максим Едукин:

- У нас полная свобода творчества. Режиссеры со всего мира могут отправить нам свои работы, а мы оценим их в восьми номинациях: «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Операторская работа», «Компьютерная графика и анимация», «Документальная разработка», «Выбор интернета», «Лучший сценарий» и приз от спонсоров. Также есть отдельная категория «Открытые ладони», учрежденная вместе с благотворительным фондом «Харысхал», в которой мы рассмотрим социальные ролики. На сегодняшний день отправили свои работы участники из Хорватии, Франции, Украины и России. Примечательно, что среди них много школьников, которые снимают по-настоящему интересные вещи.

В списке номинаций «Метров» отсутствует основная – «Лучший фильм». По словам Максима, это сделано специально – понятие лучший фильм у каждого свое, и такой ленты может и не быть. Короткометражки были выбраны, чтобы помочь молодым режиссерам найти свой стиль и сделать первые шаги.

Директор кинофестиваля "Метры" Максим Едукин.Фото: Из личного архива героя публикации

Максим Едукин – выпускник Арктического института культуры и искусства. Молодой режиссер снял несколько короткометражных фильмов (его дебютная работа «Айсберг» получила призы двух кинофестивалей). В будущем хотел бы снять фильм о простых людях и их судьбах, но сейчас сосредоточился на продюсировании.

Организацией фестиваля «Метры» занимается команда из 6 человек.

- Мы хотим привлечь в якутский кинематограф «свежую кровь». Для этого необходим ряд условий, облегчающие попадание в среду: наличие образовательных курсов или критиков, которые помогли бы понять, что и как можно улучшить. У нас среда достаточно закрытая, и попасть в нее с минимальными вложениями и без связей сложно. А подобный кинофестиваль как раз создает среду для воспитания нового поколения режиссеров и условия для здоровой конкуренции. Самое сложное в организации такого мероприятия – баланс между пользой для зрителей, кинематографистов, продюсеров и финансовой отдачей для людей, которые вкладывают в это деньги. Поэтому мы ищем новые форматы – хотим включить в программу фестиваля выставки современного искусства, ретроспективы и мастер-классы, а также около 10 часов лекций, - говорит Максим.

В рамках кинофестиваля будет воплощен интересный проект – кинотеатр… изо льда. Строительство необычного объекта начнется в январе 2020 года и займет около двух недель. На его возведение уйдет около 180 кубометров льда. Размер каждой «детали» - три метра в высоту, полтора метра в ширину и толщиной в метр. В стенах самого холодного кинотеатра покажут несколько фильмов из конкурсной программы. Список картин организаторы фестиваля анонсируют за неделю до его начала.

Макет ледяного кинотеатра.Фото: Из личного архива героя публикации

КСТАТИ

Даешь три рекорда!

Во время кинофестиваля «Метры» планируется установить два рекорда России: «Самый большой ледяной кинотеатр» и «Самый массовый просмотр кино под открытым небом при низкой температуре».

Также организаторы замахнулись на рекорд для книги Гиннеса по «Самому массовому просмотру кино при низких температурах». Для установки рекорда нужно собрать в амфитеатре для просмотра фильма не менее 300 человек.