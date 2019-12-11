2019-12-11T05:39:27+03:00
Общество

Якутский депутат предлагает увеличить график продажи спиртных напитков

На сегодняшний день время продажи алкоголя с 14:00 до 20:00 часов
Ольга Донская
Поделиться:
В 2019 году у бутлегеров изъяли 190,5 тысяч бутылок алкоголя.В 2019 году у бутлегеров изъяли 190,5 тысяч бутылок алкоголя.
Изменить размер текста:

Якутский депутат Гаврил Парахин предлагает изменить график реализации спиртного. Инициатива депутата поддержана профильным комитетом и 12 декабря ее рассмотрят на парламентской сессии.

Парахин предлагает установить время продажи алкоголя с 10:00 до 22:00 вместо действующего времени с 14:00 до 20:00 часов. По его словам, нововведение принесет в бюджет дополнительные средства, которые сейчас, по его мнению, оседают в карманах нелегальных торговцев.

- В первый год доходная часть бюджета как минимум вырастет на 30%. Сейчас поступления от продажи и оформления акцизов равны 1,07 миллиарда рублей. Лжекафе и магазины, торгующие алкоголем из-под полы, делают это нелегально, торговля идет мимо кассы, — сказал депутат.

По его мнению, антиалкогольные меры не принесли ожидаемого результата: «пьяная преступность» не сократилась, в деревнях, где введен запрет продажи спиртного, алкоголь реализуется нелегально. В этом году из нелегального оборота изъято 190,5 тысячи бутылок алкоголя. В 2018 году правоохранительные органы задержали у бутлегеров 48,5 тысячи единиц спиртного, в 2017 — 60 тыс.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Кот-экстрасенс и волшебный камень по цене квартиры в Москве: Самые необычные объявления на интернет-барахолках
Думали, бракованная монетка за миллиард рублей - это верх народного креатива? Не спешите с выводами - мы сделали для вас подборку по-настоящему безумных и странных предложений
С людьми и для людей. Как экотехнопарк «Калуга» стал районосоздающим
Экотехнопарк «Калуга», построенный в Износковском районе Калужской области, начнет принимать твердые коммунальные отходы в первом квартале 2020 года. Между тем, полностью готовый к работе объект уже начал приносить непосредственную пользу региону
Новости 24
На автозимнике Усть-Куйга – Казачье – Креста повысили грузоподъемность
Намский депутат досрочно сложил свои полномочия из-за повторного пьяного вождения
В Якутии реализовали более 400 проектов по благоустройству
Принцесса Востока раскрыла кражу: в Якутске служебная собака вышла на след вора
Кусок пластика вместо iPhone: в Якутске мужчина попался на удочку мошенников
«Поиск золото» выкупила золотоносный участок в Якутии за 95 миллионов рублей
Из-за нарушений санитарных норм в Якутске закрыли продуктовый магазин
«Парк будущих поколений» Якутии завоевал две награды в архитектурном «Оскаре»
Погода на 11 декабря в Якутске
Авиакомпания «Якутия» начала продажу билетов на лето 2020
Автозимник Таас-Юрях – Верхнемарково откроется примерно 20 декабря
В историческом парке «Россия – моя история» дети покажут два спектакля
В Якутске пройдет педагогический хакатон
12 декабря кадастровая палата Якутии проведет всероссийский день приема граждан
В Олекминске в пожаре погиб человек
В Пакистане снимают фильм о якутском мас-рестлинге
И снова мясо: в Усть-Майском районе у пенсионера украли 20 кг мяса
11,5 тонн продукции продано в Дни Дальнего Востока в Москве
Пенсионерка из Якутии лишилась 349 тысяч рублей
В Якутии создадут ассоциацию интеллектуальных видов спорта
Был планшет и нет планшета: в Якутске мужчина украл гаджет из больничной палаты
Круглогодичная теплица на севере Якутии за три месяца дала тонну урожая
220 тысяч рублей за пьяное вождение: в Якутии оштрафовали горе-водителя
Якутский театр оперы и балета стал лауреатом в двух номинаций премии «Грани культуры»
В компании «ЯТЭК» новый руководитель
Грузоподъемность двух ледовых переправ на трассе «Вилюй» увеличена до 10 тонн
10 декабря в Якутске ожидается -40 градусов мороза