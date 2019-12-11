Якутский депутат предлагает увеличить график продажи спиртных напитков

Якутский депутат Гаврил Парахин предлагает изменить график реализации спиртного. Инициатива депутата поддержана профильным комитетом и 12 декабря ее рассмотрят на парламентской сессии.

Парахин предлагает установить время продажи алкоголя с 10:00 до 22:00 вместо действующего времени с 14:00 до 20:00 часов. По его словам, нововведение принесет в бюджет дополнительные средства, которые сейчас, по его мнению, оседают в карманах нелегальных торговцев.

- В первый год доходная часть бюджета как минимум вырастет на 30%. Сейчас поступления от продажи и оформления акцизов равны 1,07 миллиарда рублей. Лжекафе и магазины, торгующие алкоголем из-под полы, делают это нелегально, торговля идет мимо кассы, — сказал депутат.

По его мнению, антиалкогольные меры не принесли ожидаемого результата: «пьяная преступность» не сократилась, в деревнях, где введен запрет продажи спиртного, алкоголь реализуется нелегально. В этом году из нелегального оборота изъято 190,5 тысячи бутылок алкоголя. В 2018 году правоохранительные органы задержали у бутлегеров 48,5 тысячи единиц спиртного, в 2017 — 60 тыс.