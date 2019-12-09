В сети якутских супермаркетов продавали фальсифицированные продукты

Во время мониторинга оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов Управление Россельхознадзора Якутии заметило, что происходит движение подконтрольной ветнадзору продукции. Этого хватило, чтобы провести внеплановую выездную проверку.

Проверка показала нарушения в сети продуктовых магазинов «Токко» и «Солнечная Туймаада», где были найдены колбаса и ветчина без ветеринарных сопроводительных документов, маркировки с информацией о дате их производства и сроках годности. Россельхознадзор запретил использовать продукцию и предписал уничтожить ее. Также для проверки качества в сети «Токко» были отобраны пробы молока разных фирм, результат трех проб производства ТОО «MilkProject» (Казахстан) в молоке ультрапастеризованном «В лучших традициях 2,5%», «Северное сияние 3,2%», «Северное сияние 2,5%» показал растительные масла и жиры на растительной основе, что говорит о фальсификации продукции. Россельхознадзор также выдал предписание об уничтожении продукции.

На предприятие и его должностные лица вынесено 15 предупреждений и наложено штрафов на общую сумму 16 тысяч рублей.