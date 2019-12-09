2019-12-09T08:37:55+03:00
Общество

В сети якутских супермаркетов продавали фальсифицированные продукты

Нарушения выявлены во время внеплановой проверки
Ольга Донская
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Всю выявленную продукцию было предписано уничтожить.Всю выявленную продукцию было предписано уничтожить.Фото: Социальные сети
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Во время мониторинга оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов Управление Россельхознадзора Якутии заметило, что происходит движение подконтрольной ветнадзору продукции. Этого хватило, чтобы провести внеплановую выездную проверку.

Проверка показала нарушения в сети продуктовых магазинов «Токко» и «Солнечная Туймаада», где были найдены колбаса и ветчина без ветеринарных сопроводительных документов, маркировки с информацией о дате их производства и сроках годности. Россельхознадзор запретил использовать продукцию и предписал уничтожить ее. Также для проверки качества в сети «Токко» были отобраны пробы молока разных фирм, результат трех проб производства ТОО «MilkProject» (Казахстан) в молоке ультрапастеризованном «В лучших традициях 2,5%», «Северное сияние 3,2%», «Северное сияние 2,5%» показал растительные масла и жиры на растительной основе, что говорит о фальсификации продукции. Россельхознадзор также выдал предписание об уничтожении продукции.

На предприятие и его должностные лица вынесено 15 предупреждений и наложено штрафов на общую сумму 16 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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