Глава Якутии Айсен Николаев возглавил рейтинг губернаторов Дальнего Востока

Глава Якутии Айсен Николаев по итогам ноября занял первое место в медиарейтинге руководителей дальневосточных регионов. Топ лучших составила компания «Медиалогия». Кроме Николаева в список вошли губернатора Приморского края Олег Кожемяко и руководитель Амурской области Василий Орлов.

В ноябре СМИ сообщали, что Ил Дархан рассказал о финансовой стороне стройки автомобильного моста через реку Лену и подтвердил одобрение проекта от федеральных властей. Кроме того, Николаев ввел новое правило в местной системе образования – исполнение гимна страны перед началом уроков и выпустил указ в другой сфере, в государственной программе республики «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 2020-2024 годы», согласно которому в 23 районах Якутии построят 43 пожарных депо и закупят 137 единиц транспорта. Также было упомянуто о перспективах развития федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй».

«Медиалогия» – это независимая исследовательская компания на базе информационных технологий, специализирующаяся на анализе СМИ и соцмедиа в реальном времени.