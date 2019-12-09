2019-12-09T06:20:17+03:00
Общество

Глава Якутии Айсен Николаев возглавил рейтинг губернаторов Дальнего Востока

Исследование провела компания «Медиалогия»
Ольга Донская
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В топ вошли также руководители Амурской области и Приморского края.В топ вошли также руководители Амурской области и Приморского края.Фото: ЯСИА
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Глава Якутии Айсен Николаев по итогам ноября занял первое место в медиарейтинге руководителей дальневосточных регионов. Топ лучших составила компания «Медиалогия». Кроме Николаева в список вошли губернатора Приморского края Олег Кожемяко и руководитель Амурской области Василий Орлов.

В ноябре СМИ сообщали, что Ил Дархан рассказал о финансовой стороне стройки автомобильного моста через реку Лену и подтвердил одобрение проекта от федеральных властей. Кроме того, Николаев ввел новое правило в местной системе образования – исполнение гимна страны перед началом уроков и выпустил указ в другой сфере, в государственной программе республики «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 2020-2024 годы», согласно которому в 23 районах Якутии построят 43 пожарных депо и закупят 137 единиц транспорта. Также было упомянуто о перспективах развития федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй».

«Медиалогия» – это независимая исследовательская компания на базе информационных технологий, специализирующаяся на анализе СМИ и соцмедиа в реальном времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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