Крупное ДТП с участием трех машин произошло в Якутске

Сразу три машины столкнулись возле дома №4/4 на Окружном шоссе в Якутске. Крупное ДТП с участием трех машин произошло днем 6 декабря.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД выяснили, что виновником аварии стал 38-летний водитель «Тойоты Ипсум». Мужчина не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в «Тойоту Хайс», а затем задел еще и «Сузуки Свифт», ехавшую вслед за микроавтобусом.

Что стало причиной ДТП, виновник аварии пояснить не смог.

Прибывшая на место бригада скорой помощи увезла в больницу с различными травмами водителя и двух несовершеннолетних пассажиров «Тойоты Ипсум» – 14-летнюю девочку и 6-летнего мальчика. Что стало причиной ДТП, мужчина пояснить не смог.

В момент аварии все водители транспортных средств были трезвы.

По факту ДТП проводится административное расследование.