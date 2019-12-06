2019-12-06T11:19:06+03:00
Происшествия

Крупное ДТП с участием трех машин произошло в Якутске

Пострадали три человека, в том числе двое детей
Нинель ГУСЕВА
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В числе пострадавших - двое детей.В числе пострадавших - двое детей.
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Сразу три машины столкнулись возле дома №4/4 на Окружном шоссе в Якутске. Крупное ДТП с участием трех машин произошло днем 6 декабря.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД выяснили, что виновником аварии стал 38-летний водитель «Тойоты Ипсум». Мужчина не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в «Тойоту Хайс», а затем задел еще и «Сузуки Свифт», ехавшую вслед за микроавтобусом.

Что стало причиной ДТП, виновник аварии пояснить не смог.

Что стало причиной ДТП, виновник аварии пояснить не смог.

Прибывшая на место бригада скорой помощи увезла в больницу с различными травмами водителя и двух несовершеннолетних пассажиров «Тойоты Ипсум» – 14-летнюю девочку и 6-летнего мальчика. Что стало причиной ДТП, мужчина пояснить не смог.

В момент аварии все водители транспортных средств были трезвы.

По факту ДТП проводится административное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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