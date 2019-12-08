Валенки да валенки: в Якутске мужчина с 10 этажа провалился в шахту лифта уронив туда обувь

8 декабря ночью в Службу спасения обратились жильцы многоквартирного дома на Сергеляхском шоссе в Якутске. По их словам, они услышали крики о помощи на первом этаже. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели: дежурная смены Службы спасения и дежурная смена ЯкутскогоАКАСЦ Филиала ДВРПСО МЧС России.

Прибыв на место, оказалось, что мужчина, находясь в тех этаже 10 этажа, уронил валенки в вентиляционное отверстие и, пытаясь их достать, провалился. Пролетев по вентиляции порядка 28 метров, он застрял в районе первого этажа вниз головой. Он остался жив благодаря тому, благодаря тому, что к низу шахта идет на сужение, скорость падения замедлилась, также удар смягчили упавшие вниз злосчастные валенки.

Мужчину достали из стены и передали работникам скорой помощи.