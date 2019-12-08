2019-12-08T08:47:48+03:00
Происшествия

Валенки да валенки: в Якутске мужчина с 10 этажа провалился в шахту лифта уронив туда обувь

Пострадавший чудом остался жив, пролетев 28 метров
Ольга Донская
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Мужчину спасли...валенки.Мужчину спасли...валенки.
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8 декабря ночью в Службу спасения обратились жильцы многоквартирного дома на Сергеляхском шоссе в Якутске. По их словам, они услышали крики о помощи на первом этаже. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели: дежурная смены Службы спасения и дежурная смена ЯкутскогоАКАСЦ Филиала ДВРПСО МЧС России.

Прибыв на место, оказалось, что мужчина, находясь в тех этаже 10 этажа, уронил валенки в вентиляционное отверстие и, пытаясь их достать, провалился. Пролетев по вентиляции порядка 28 метров, он застрял в районе первого этажа вниз головой. Он остался жив благодаря тому, благодаря тому, что к низу шахта идет на сужение, скорость падения замедлилась, также удар смягчили упавшие вниз злосчастные валенки.

Мужчину достали из стены и передали работникам скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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