2019-12-05T10:48:14+03:00
Общество

В дома 2,5 тысяч чурапчинцев пришел газ

Торжественный запуск голубого топлива прошел в микрорайоне Куогалы села Чурапча
Нинель ГУСЕВА
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В рамках программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в микрорайоне построены четыре многоквартирных каменных дома, где проживают около двухсот семей.В рамках программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в микрорайоне построены четыре многоквартирных каменных дома, где проживают около двухсот семей.
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5 декабря глава Якутии Айсен Николаев принял участие в запуске газа в микрорайоне Куогалы села Чурапча, где проживают более 2,5 тысяч человек.

В рамках программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в микрорайоне построены четыре многоквартирных каменных дома, где проживают около двухсот семей. Здесь же расположены детские сады "Туллукчаан" и "Березка", гимназия, колледж, лесхоз, сельскохозяйственный кооператив и магазин.

Программу по газификации Заречья начал Егор Афанасьевич Борисов.

Программу по газификации Заречья начал Егор Афанасьевич Борисов.

- В последние годы реализуется программа по газификации Заречья, которую начал Егор Афанасьевич Борисов. Сейчас газ дошел до Чурапчи. Из 12 запланированных участков вводится пятый. Вы, чурапчинцы, люди, устремленные вперед, я желаю вам еще более динамичного развития. Пусть с запуском газа в ваших домах всегда будет тепло и уютно, - поздравил чурапчинцев Айсен Николаев.

В церемонии запуска газа в родном микрорайоне принял участие зампредседателя комитета Совета Федерации Егор Борисов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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