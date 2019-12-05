2019-12-05T06:13:15+03:00
Спорт

В Якутию прибыл глава Минспорта России

Павел Колобков осмотрит ряд спортивных объектов в Чурапче и Якутске
Нинель ГУСЕВА
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В рамках визита стороны подпишут соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физкультуры и спорта.В рамках визита стороны подпишут соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физкультуры и спорта.Фото: ЯСИА
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В Якутию с рабочим визитом прибыл министр спорта РФ в Чурапче и Якутск, олимпийский чемпион и шестикратный победитель чемпионата мира по фехтованию Павел Колобков. Он встретится с главой региона и ознакомится со спортивной инфраструктурой в Чурапче и Якутске.

В селе Чурапча Айсен Николаев и Павел Колобков посетят Государственный институт физкультуры и спорта и Республиканскую спортивную школу-интернат олимпийского резерва им. Д.П. Коркина. Они встретятся с преподавателями, студентами и учениками, ознакомятся с их достижениями и встретятся с руководителями образовательных учреждений, подведомственных Минспорту России.

Во время визита стороны подпишут соглашение между Министерством спорта России и Якутией о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры и спорта.

В Якутске Айсен Николаев и Павел Колобков осмотрят футбольный манеж «Дохсун», спортивный комплекс «Модун» и центр спортивной подготовки «Триумф».

ИСТОЧНИК KP.RU

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