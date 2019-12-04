В Якутии представили SenSat - скоростной спутниковый интернет

К сожалению, не у всех в Якутии есть доступ к оптоволоконной связи. Именно там, где нет возможности подключения к такой сети, начинается территория SenSat – скоростного спутникового интернета.

Теперь житель даже самой дальней арктической точки региона может смотреть любимые фильмы, общаться в соцсетях, учиться онлайн и даже создать бизнес. Компания РТКОММ объявила об официальном старте подключения спутникового интернета на территории республики.

Компания РТКОММ (дочернее общество публичного акционерного общества «Ростелеком») официально представила в Якутске торговую марку SenSat, разработанную для подключения услуги скоростного спутникового интернета для дома и офиса. Предприятие является лидером в области спутниковых технологий и одним из участников реализации государственных проектов, сообщает ЯСИА.

В Якутии спутниковый интернет всегда воспринимался дорогой и медленной альтернативой проводному. Однако представители РТКОММ уверили, что это время осталось позади. Они показали на пресс-конференции, как далеко шагнули вперед технологии, насколько компактное и простое оборудование при этом используется, как быстро и легко настроить интернет.

Коммерческий директор РТКОММ Михаил Муттерперл сообщил о том, что целевая аудитория ТМ SenSat – собственники жилья и бизнеса в загородной и пригородной зонах – там, где нет развитой оптической инфраструктуры.

Услуга под торговой маркой SenSat предоставляется на всей территории Якутии (а также всего дальневосточного макрорегиона России), включая самые северные районы, по единой стоимости.

- Наша стратегия по выводу на рынок торговой марки SenSat в первую очередь направлена на то, чтобы охватить максимально широкие слои потенциальных клиентов и проинформировать их о новых возможностях для подключения скоростного спутникового интернета, — рассказал Михаил Муттерперл. Он также добавил, что оборудование прошло испытание якутским холодом и спокойно работает при -50 градусах. Комплекты уже подключены в Андрюшкино, Томмоте и даже на Полюсе Холода, в Оймяконе.

По словам руководителя проекта «SenSat. Дальний Восток» Екатерины Мутовиной, подключить интернет просто. Достаточно оставить заявку на сайте sensat.ru или позвонить в колл-центр.

- Наши сотрудники оперативно связываются с потенциальными клиентами, подбирают необходимый комплект оборудования, организуют доставку в любой регион России, — рассказала она.

Условия оказания услуг одинаковы по всей стране (в том числе во всех субъектах Дальнего Востока) как для юридических, так и для физических лиц. РТКОММ оказывает услугу на скорости до 45 Мбит/сек. Тарифные планы начинаются от 670 рублей. Также стартовала новогодняя акция «Цена без правил», в рамках которой клиент может приобрести комплект оборудования в ценовом диапазоне от 9 до 20 тысяч рублей. Индивидуальные предприниматели на старте своего бизнеса могут взять комплект оборудования на условиях аренды с последующей возможностью выкупа.

- SenSat – возможность расширить свои горизонты, вести бизнес качественно иначе даже в отдаленных от города, а значит, по определению экологически чистых районах, используя все возможности широкополосного доступа во всемирную сеть, — отметила Екатерина Мутовина.

На территории Якутии услуги подключения и сервисной поддержки оказывают официальные дилеры SenSat. Они могут приехать в любую точку республики и помочь установить спутниковое оборудование. Однако по желанию клиента монтаж и настройку можно делать самостоятельно – в каждом наборе есть компакт-диск с видеоинструкцией. Сборка комплекта обычно занимает мало времени.

Один из дилеров SenSat Алексей Волков рассказал, что давно сотрудничает в сфере связи с компанией РТКОММ, а когда узнал о проекте SenSat, принял решение о партнерстве, чтобы расширить диапазон предоставления собственных услуг.

- Технологии спутникового доступа в Якутии имеют важное значение. В ряде таких северных улусов, как Булунский, где расположен морской порт Тикси, Нижнеколымский и других, данная услуга будет наиболее востребована, — поделился мнением Волков.

О том, что услуга будет востребованной среди жителей региона, рассказал и заместитель министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Евгений Макаров. Он поприветствовал появление в регионе нового провайдера услуг доступа в интернет, чья деятельность может быть вкладом в повышение качества жизни населения.

- С компанией РТКОММ в прошлом году мы подключили более ста школ в арктических улусах республики и получили много положительных отзывов. Спутниковый интернет очень важен для Якутии. Как государственный регулятор мы только приветствуем расширение линейки предлагаемых услуг и тарифов в данном сегменте, что, несомненно, способствует здоровой конкуренции между операторами, обеспечивает доступность и качество предоставляемой связи, — отметил Макаров.

- В некоторых удаленных селах спутниковый интернет остается единственным и оптимально допустимым видом связи. Объединяя усилия с компанией РТКОММ, мы сокращаем цифровое неравенство в Якутии, расширяем возможности клиентов, которые смогут пользоваться современными цифровыми услугами и сервисами наравне с городским населением, прокомментировал присутствовавший на мероприятии в качестве эксперта директор филиала Сахателеком ПАО «Ростелеком» Константин Войтеховский.