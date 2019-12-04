В 2020 году в Тикси запустят ветродизельный комплекс

С ходом строительства ветродизельного комплекса в поселке Тикси руководитель республики Айсен Николаев ознакомился 3 декабря в ходе своего рабочего визита в Булунский район Якутии. В ноябре прошлого года в поселке Тикси группой РусГидро совместно с компанией Komaihaltec Inc. и организацией по развитию новых энергетических и промышленных технологий (NEDO) был запущен ветропарк — один из первых российско-японских проектов.

Ветропарк — это три ветроустановки на 900 кВт, которые выполнены в арктическом исполнении для условий Заполярья. Изобретения могут работать при температуре до – 50 ºC и способны выдержать ветер скоростью до 70 м/с. Работа ветряной электростанции снизила потребление дорогостоящего привозного дизельного топлива, которое приходится доставлять в улус по сложной логистической схеме.

Ил Дархан осмотрел место строительства дизельной электростанции. На сегодня выполняются работы по установке свай и фундаментов, идет процесс поставки оборудования. Объект, оснащенный тремя дизель-генераторами общей мощностью 3 МВт и системой аккумулирования электроэнергии от ветроустановок, будет введен в эксплуатацию в конце 2020 года.

В дальнейшем ветровая электростанция, дизельная электростанция и система аккумулирования электроэнергии будут объединены в единый энергетический комплекс с автоматизированной системой управления производством и распределением энергии. Мощность ветродизельного комплекса составит 3,9 МВт.