Мэрия Якутска обратилась в прокуратуру по вопросу не вывозу мусора с неблагоустроенных домов

Мэрия Якутска, защищая интересы и законные права жителей неблагоустроенного жилого фонда, обратились в природоохранную прокуратуру с просьбой выразить официальную позицию по вопросу обращения с твердыми бытовыми отходами (ТКО) региональным оператором ООО «Якутскэкосети» в районах, относящихся к неблагоустроенными жилому фонду.

С октября 2019 года «Якутскэкосети» перестал очищать некоторые районы города прекратил. Генеральный директор предприятия Владислав Созонов объяснил это решение тем, что во дворах нет площадок с контейнерами, а также тем, что жители вместе с ТКО выливают и жидкие отходы. В данное время вывозом ТКО из кварталов, которые не обслуживаются региональным оператором занимается МУП «Жилкомсервис» за счет собственных средств.

Заместитель главы города по ЖКХ Роман Сорокин направил официальное письмо в природоохранную прокуратуру с просьбой разъяснить официальную позицию и поставить точку в споре о «мусорном вопросе» неблагоустроенного жилого фонда.