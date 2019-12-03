2019-12-03T05:07:34+03:00
Наука

Шведские ученые посетят Якутию для продолжения изучения древнего щенка

Находку представили в Музее мамонта СВФУ
Ольга Донская
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Еще доподлинно неизвестно, к волкам или собакам принадлежит щенок.Еще доподлинно неизвестно, к волкам или собакам принадлежит щенок.
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В Музее мамонта Северо-Восточного федерального университета представили криомумию щенка древней собаки или волка, который предположительно является самой древней собакой на северо-востоке Азии. Для исследования находки в Якутию приедут шведские ученые

Совместные исследования с командой генетика Люве Далена (Love Dalen) из Швеции будут продолжены, сообщил кандидат биологических наук, руководитель научно-исследовательского проекта «Плейстоценовые и послеледниковые псовые из вечной мерзлоты Якутии» Института прикладной экологии Севера СВФУ Сергей Федоров.

Останки щенка были найдены в прошлом году, однако ученые показали находку только после исследований, которые длились в течение года. В начале осени 2019 года стал известен возраст щенка — 18 тысяч лет, а позже ученые Шведского центра палеонтологии, где изучали мумию, отметили, что тесты ДНК пока не могут определить, был ли он волком или собакой.

Древнего малыша назвали Догором (в переводе с якутского — «друг»). В имени щенка спрятана загадка его происхождения — Dogor («Dog or» в переводе с английского «Собака или»). Благодаря каркасу ребер у щенка сохранились внутренние органы, и ученые смогут изучить желудочно-кишечный тракт псовых той эпохи и особенности их питания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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