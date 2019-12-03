2019-12-03T03:47:02+03:00
Происшествия

В Якутии на мужчину, избившего 4-летнего мальчика возбуждено уголовное дело

Преступника разозлила просьба ребенка сходить в туалет
Ольга Донская
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Следователи переквалифицировали уголовное дело.Следователи переквалифицировали уголовное дело.Фото: Социальные сети
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18 октября 2019 года в социальных сетях и мессенджерах Якутии начали распространяться фотографии избитого маленького мальчика. В тексте к фото было указано, что все повреждения ребенку нанес отец.

По данному факту Центральным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Якутии было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного по статье «Истязание лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Как выяснилось, четырехлетний мальчик был избит сожителем своей матери, которую в злополучную ночь была на дежурстве. По словам самого обвиняемого, накануне вечером он употребил спиртные напитки. Ночью ребенок проснулся и попросил его помочь сходить в туалет, что вывело мужчину из себя, и он избил мальчика, ударяя его по телу и голове.

Утром мать ребенка обратилась за медпомощью, в больнице поставили диагноз – сотрясение головного мозга, множественные гематомы мягких тканей головы, век, туловища, а также рук и ног. После оказания необходимой медицинской помощи мальчик был выписан. Судебно-медицинская экспертиза показала, что ребенку причинен легкий вред и следователи переквалифицировали дело на другую статью - умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья.

Материалы уголовного дела направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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