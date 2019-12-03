В Якутии нашли останки динозавров и их детенышей

Палеонтологи из России и Германии нашли останки динозавров заурпод в местонахождении Тээтэ в Якутии. Заурподы – это четвероногие травоядные динозавры, которые обитали на всех материках Земли в течение около 135 миллионов лет.

Местонахождение Тээтэ - самое северное место, где ученые находили динозавров этой группы, указано в статье для журнала Lethaia.

Зауроподы появились в конце триасового периода, около 210 миллионов лет назад. Эти древние существа представляли собой гигантских четвероногих динозавров с небольшим по сравнению с общим размером черепом, массивным телом и длинной шеей, доходящей у некоторых видов до 9—11 метров. Ноздри заурпода были смещены к глазницам, а зубы были мелкие, шпателевидные. Их эволюция показывает феноменальные возможности адаптации к меняющимся условиям. Результатом этого и является большое разнообразие этих животных - размеры и вес гигантов, являются предметом спора специалистов и имеет большой разброс оценок, но тем не менее зауроподы относятся к одним из наиболее узнаваемых групп динозавров. Именно к этой группе относились диплодоки, бронтозавры, брахиозавры и другие виды.

Немецкие и российские ученые нашли зубы, которые принадлежали, как и взрослым, так и детенышам. Это говорит о том, что динозавры не просто мигрировали в этот район в теплое время года, но и жили здесь, не опасаясь за свое потомство. Таким образом, это самые северные зауроподы, известные современной науке.

Кроме зауропод ученые нашли останки как теплокровных (динозавров-теропод или древних млекопитающих), так и хладнокровных животных (например, черепах или ящериц). Это, а также тот факт, что ученые не нашли следов крокодилообразных, говорит о том, что климат был достаточно умеренным, но не поднимался выше 14°C (иначе там смогли бы жить и крокодилообразные).