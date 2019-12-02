Врезки якутского телеканала появились на федеральных каналах
Якутия 24 разместилась на 9 кнопке
Фото: Якутия 24
Изменить размер текста:
Врезки передач телеканала «Якутия 24» появились на девятой кнопке федеральных каналов пакета цифрового эфирного телевещания РТРС-1. Для региональных телеканалов вещание в формате врезок является первой возможностью работать в рамках цифровых мультиплексов.
Ранее на врезках в пакете цифровых каналов РТРС-1 был только 1 региональный канал «ГТРК-Саха» (в телеканалах «Россия 1» и «Россия 24»). Время выхода программ «Якутия 24» на девятой кнопке ежедневно с 6.00 до 9.00 часов и с 17.00 до 19.00 часов по местному времени.
ИСТОЧНИК KP.RU