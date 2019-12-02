2019-12-02T09:47:02+03:00
Общество

Врезки якутского телеканала появились на федеральных каналах

Якутия 24 разместилась на 9 кнопке
Ольга Донская
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Фото: Якутия 24Фото: Якутия 24
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Врезки передач телеканала «Якутия 24» появились на девятой кнопке федеральных каналов пакета цифрового эфирного телевещания РТРС-1. Для региональных телеканалов вещание в формате врезок является первой возможностью работать в рамках цифровых мультиплексов.

Ранее на врезках в пакете цифровых каналов РТРС-1 был только 1 региональный канал «ГТРК-Саха» (в телеканалах «Россия 1» и «Россия 24»). Время выхода программ «Якутия 24» на девятой кнопке ежедневно с 6.00 до 9.00 часов и с 17.00 до 19.00 часов по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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