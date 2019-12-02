«Сила Сибири» газифицирует четыре района Якутии

Запуск газопровода «Сила Сибири» позволит газифицировать Ленский, Олекминский, Нюрбинский и Алданский районы Якутии. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства региона Алексей Колодезников.

Сейчас выполняется проектирование, чтобы газифицировать 30 населенных пунктов республики. Запуск объекта — это новые рабочие места для специалистов региона в «Газпроме». Более двух тысяч человек будут задействованы на объектах компании и это поможет в реализации программы “Местные кадры в промышленность“.

Кнопку запуска топлива нажали сегодня, 2 декабря, в 11.00 по якутскому времени, старт был дан президентом Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпин по телемосту.

Колодезников также сказал, что с запуском газопровода Якутия действительно становится нефтегазовым, добывающим субъектом – в 2020 году объем добычи газа при выходе на полные производственные мощности будет в десятки раз больше, чем в 2019 году.