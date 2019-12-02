В Якутии пассажиров поезда будут возить на микроавтобусах

Теперь из Якутска до вокзала «Нижний Бестях» пассажирам будет легче добираться. С 3 декабря людей начнут возить на микроавтобусах, эти меры были приняты из-за снижения температуры воздуха.

Теперь пассажиры поездов будут добираться до вокзала с комфортом. Отправление будет с 202 микрорайона, стоимость одного билета 1000 рублей. Отмечается, что билет на трансфер из Якутска до вокзала «Нижний Бестях» можно приобрести одновременно с покупкой железнодорожного билета в рамках мультимодальной перевозки. Для тех, кто приобрел только железнодорожный билет, талон на трансфер можно купить в кассе в 202 микрорайоне перед отправлением.

Пассажирский поезд №327 по маршруту Нижний Бестях – Нерюнгри отправляется по нечетным числам месяца. С пассажирским поездом отправляется беспересадочный плацкартный вагон до Благовещенска.