Праздник к нам приходит: в якутском городе Нюрба появился грузовик из знаменитой рекламы

Предприниматель из якутского города Нюрбы Николай Сотников украсил свой большегруз как в рекламе известной газировки и выехал на зажжение елки. Оказалось, что мужчина поддержал предложение городской администрации, которая решила подарить местным жителям больше новогоднего настроения.

На видео владелец грузовика новогоднего настроения едет в сторону площади на зажжение новогодней елки. Появление знаменитого фургона из новогодней рекламы сопровождается музыкальным оформлением.