Праздник к нам приходит: в якутском городе Нюрба появился грузовик из знаменитой рекламы
Свой большегруз украсил местный предприниматель [видео]
Николай Сотников поддержал администрацию города.Фото: Социальные сети
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Предприниматель из якутского города Нюрбы Николай Сотников украсил свой большегруз как в рекламе известной газировки и выехал на зажжение елки. Оказалось, что мужчина поддержал предложение городской администрации, которая решила подарить местным жителям больше новогоднего настроения.
На видео владелец грузовика новогоднего настроения едет в сторону площади на зажжение новогодней елки. Появление знаменитого фургона из новогодней рекламы сопровождается музыкальным оформлением.
Грузовик из рекламы появился в Якутии.
ИСТОЧНИК KP.RU