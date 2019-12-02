2019-12-02T05:48:19+03:00
Общество

«Айсблог» в деле: вышел второй выпуск авторской программы главы Якутии

Айсен Николаев встретился с российским культурологом Анастасией Четвериковой
Ольга Донская
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--Фото: Социальные сети
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На официальном YouTube канале главы Якутии Айсена Николаева вышло новое видео. Во второй программе «Айсблога» Ил Дархан обсудил развитие постобразования в Якутии с культурологом и автором подкаста «Искусство для пацанчиков» Анастасией Четвериковой.

- Чтобы постоянно развиваться, быть востребованным специалистом, конечно же, каждый человек должен самосовершенствоваться, получать новые знания, причем необязательно в той сфере, в которой он работает. И с этой точки зрения сегодня вопросы постобразования, получения навыков в тех или иных отраслях очень важны, — отметил Айсен Николаев.

В конце интервью глава предложил зрителям написать в комментариях свои пожелания, какие лекции они бы посетили.

- Оставляйте ваши предложения по темам и гостям для новых выпусков, — предложил Николаев.

Айсблог , #2: Айсен Николаев и Анастасия Четверикова ( Прямая речь ) о постобразовании в Якутии.Второй выпуск Айсблога посвящен развитию в Якутии движения постобразования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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