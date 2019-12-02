«Айсблог» в деле: вышел второй выпуск авторской программы главы Якутии

На официальном YouTube канале главы Якутии Айсена Николаева вышло новое видео. Во второй программе «Айсблога» Ил Дархан обсудил развитие постобразования в Якутии с культурологом и автором подкаста «Искусство для пацанчиков» Анастасией Четвериковой.

- Чтобы постоянно развиваться, быть востребованным специалистом, конечно же, каждый человек должен самосовершенствоваться, получать новые знания, причем необязательно в той сфере, в которой он работает. И с этой точки зрения сегодня вопросы постобразования, получения навыков в тех или иных отраслях очень важны, — отметил Айсен Николаев.

В конце интервью глава предложил зрителям написать в комментариях свои пожелания, какие лекции они бы посетили.

- Оставляйте ваши предложения по темам и гостям для новых выпусков, — предложил Николаев.