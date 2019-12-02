Елочка гори: в Якутии зажгли первую в стране новогоднюю елку

1 декабря, на главной площади Якутска – площади Ленина зажглась новогодняя елка республики. В мероприятии приняли участие глава Якутии Айсен Николаев, всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга и повелитель холода Чысхаан из Оймякона.

На зажжение первой официальной елки в стране пришли посмотреть жители и гости Якутии, приехавшие на Всероссийский фестиваль «Зима начинается с Якутии» из разных регионов России и зарубежных стран. Дед Мороз из Великого Устюга и повелитель холода Чысхаан поздравили собравшихся с наступлением волшебного времени Нового года.

Ил Дархан начал обратный отсчет, после которого новогодняя Ёлка зажглась в Якутске. Через час после этого начали зажигаться и другие символы нового года в разных районах республики.