Якутянин поднимается по канату и тренирует юных борцов в 71 год

Не так давно в соцсетях Якутии появилось видео, где мужчина преклонного возраста мастерски поднимается вверх по канату. Зовут его Иннокентий Кочкин, ему 71 год, он всю жизнь занимается вольной борьбой и благодаря регулярным тренировкам в прекрасной форме.

Спортивная карьера заслуженного тренера Якутии Иннокентия Семёновича Кочкина началась в 1975 году. Работал инструктором общества «Спартак», через год стал детским тренером и по сей день преподаёт в Якутской детско-юношеской спортивной школе №3 имени В. А. Керемясова. Иннокентий Семёнович работает с детьми с третьего-четвёртого по восьмой класс, был первым наставником чемпиона Азии Айаала Лазарева.

Когда стали проводиться чемпионаты мира по вольной борьбе среди ветеранов, Иннокентий Кочкин вышел на международный ковёр. Дважды становился чемпионом мира: в 2003 году в Будапеште и в 2014 году в Белграде. А также записал в свой актив три «серебра» и две «бронзы».

– Как любой мальчишка из якутской деревни, я увлекся вольной борьбой еще в начальной школе, - вспоминает Иннокентий Семёнович. - Тогда был период бурного развития этого вида спорта. Раньше борьба у нас была самой любимой игрой: мы боролись на каждой перемене и после уроков, да и все разговоры были только об этом. Спортзалы в послевоенное время не были хорошо оснащены, не было профессиональных тренеров, даже матов не было. Но учителя физкультуры старались передать нам свой опыт. У нас, в селе Уолба Таттинского района, все «болели» вольной борьбой. Работники совхоза (трактористы, шофёры) были начинающими борцами 2-3 разрядов, и после смены занимались в зале, заодно показывая нам, детворе, новые приёмы.

Иннокентий первый наставник участника Олимпиады в Рио Айаала Лазарева.Фото: Из личного архива героя публикации

После армии в 1970 году поступил в желанный Казахский государственный институт физической культуры и спорта на тренера-преподавателя по вольной борьбе. Я был очень счастлив, что посвящаю свою жизнь спорту. На втором курсе я стал победителем первенства Казахстана среди студентов.

Особенно горжусь тем, что учился вместе с серебряным призёром Олимпийских игр Александром Ивановым. На нашем курсе учились известные якутские борцы: чемпион России по вольной борьбе Аркадий Аманатов и его младший брат Анатолий. Через год в наш вуз поступил кандидат в мастера спорта Валерий Винокуров, тоже сын таттинской земли. Он учился в Чурапче у самого Дмитрия Петровича Коркина. До сих пор с теплотой вспоминаю красивый город Алматы, где мы познакомились с казахстанской сборной и её тогдашними звёздами: Аскантай Им и Аманжол Бугубае.

Сейчас многие рассуждают об упадке якутской школы вольной борьбы, но я с этим не согласен. Да, олимпийского чемпиона пока нет, но есть другие достижения. Герман Контоев стал чемпионом мира 2001 года в весе до 54 килограмм, его брат Александр – бронзовым призёром. В 2011 году Виктор Лебедев стал чемпионом мира в Турции. Воспитанник нашей школы Владислав Андреев в 2014 году завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в Ташкенте. Есть успехи и у юношей. Конечно, наша и дагестанская школа вольников во многом отличаются. Дагестанцы гибкие, поэтому любят бороться на коленях, «заходят» снизу. Мы же используем приёмы хапсагая, и я уверен – воспитанники якутской школы борьбы себя еще покажут.