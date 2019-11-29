2019-11-29T05:40:43+03:00
Здоровье

В Якутске все еще не открыли Центр современной нефрологии и диализа

На данный момент 470 человек нуждаются в заместительной почечной терапии
Ольга Донская
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В Центре были выявлены нарушения.В Центре были выявлены нарушения.
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28 ноября в парламенте республики прошло совещание по вопросу открытия Центра современной нефрологии и диализа в Якутске. Центр еще весной этого года полностью был готов принимать больных, однако медучреждение до сих пор не открылось.

Сегодня в центре идет процесс лицензирования организации, оформлением документа занимается отдел лицензирования Минздрава республики. Также Росздравнадзор проводит проверки объекта. Министр здравоохранения Елена Борисова пояснила, что в первый раз заявление на получение лицензии было подано 1 июля.

- На первый момент было выявлено 9 нарушений, которые в течение 30 дней были скорректированы. 1 сентября был повторно сдан пакет документов на переоформление лицензии. При осмотре заведения также были выявлены несоответствия, на устранение которых по административному регламенту Минздрава Якутии дается 30 дней. Очередное заключение должно выйти 18 декабря 2019 года, — проинформировала Борисова.

На данный момент количество больных, нуждающихся в заместительной почечной терапии, достигает 470 человек в республике. При этом в Якутске отмечается недостаточное количество диализных мест. Всего в республике действуют пять диализных центров: в Якутске, Жатае, Мирном и Нерюнгри. Из-за нехватки мест существующие диализные центры начали принимать пациентов в четвертую смену — с 01:00 ночи до 05:00 утра.

Возможности трансплантации ограничены тем, что донорских почек не хватает, поэтому люди живут на диализе годами. Три раза в неделю им приходится подключаться к аппаратам, без этой процедуры человек умрет от интоксикации организма. Всего по республике 88 таких аппаратов, из них 69 — в Якутске. В новом же центре установлено 15 современных немецких аппаратов, которые смогут обслуживать 84 диализных больных.

Пациенты, находящиеся на гемодиализном лечении, обратились к спикеру Ил Тумэна Петру Гоголеву с открытым письмом о содействии скорейшему открытию Центра современной нефрологии и диализа, который дал поручение держать данный вопрос на особом контроле. Также он сказал рассмотреть вопрос обеспечения специализированной медпомощью граждан, находящихся на гемодиализе, и вопрос об источниках финансового обеспечения предоставления услуги по транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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